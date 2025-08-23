Caos parcheggi, Di Genesio Pagliuca: “Illegittimità diffuse e silenzio del Sindaco”

Il capogruppo PD chiede azioni concrete contro parcheggi privati abusivi

“Massimo rispetto e gratitudine per il lavoro delle Forze dell’Ordine e per l’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ostia sul nostro territorio. Ma il Sindaco non può limitarsi ai ringraziamenti e a ribadire slogan generici sulla legalità” dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“C’è un tema che riguarda – aggiunge – direttamente l’Amministrazione e sul quale non vediamo né chiarezza né azioni concrete: i parcheggi privati che continuano a spuntare in particolare, ma non solo, Isola Sacra. Non stiamo parlando di episodi marginali, ma di attività che nascono e proliferano senza alcuna certezza sulle autorizzazioni, con tutte le criticità che comportano”.

“In alcuni casi – rimarca – parliamo addirittura di aree trasformate in veri e propri depositi, con il rischio concreto di incendi che metterebbero in pericolo la sicurezza dei cittadini e del territorio”.

“Il Sindaco ci dica se quei parcheggi sono autorizzati e, in caso contrario, come intende intervenire – ribadisce Di Genesio Pagliuca – Dopo le indagini della Procura di Civitavecchia ci vorrebbe maggiore trasparenza da parte dell’Amministrazione comunale. Non possiamo assistere a un silenzio assordante e a un atteggiamento di tolleranza verso possibili situazioni di piena illegalità“.

“La legalità si difende con i fatti, non solo con i comunicati stampa. Su questo punto pretendiamo risposte chiare e immediate da parte dell’Amministrazione” conclude il Capogruppo PD