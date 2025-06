Caos in Consiglio comunale, l’Opposizione abbandona l’aula

“Non siamo stati messi nelle condizioni di portare il nostro contributo alla discussione dell’unica delibera all’Odg”

“Abbiamo abbandonato l’Aula perché non siamo stati messi nelle condizioni di portare il nostro contributo alla discussione dell’unica delibera all’Odg, su 5 delibere decise dalla Capigruppo” lo dichiarano i Consiglieri Comunali di opposizione.

“Abbiamo inviato al protocollo – proseguono – tutta una serie di emendamenti che non è stato possibile discutere perché gli uffici del protocollo erano chiusi, come ogni lunedì e come ben noto anche a chi convoca il Consiglio comunale”.

“Tra l’altro – ribadiscono – la delibera da votare mancava il un parere tecnico del Collegio dei Revisori dei Conti, un parere fondamentale per dare il voto favorevole in Aula, e che proprio per questo è dovuto intervenire il Presidente del Consiglio dei Revisore in Aula”.

“A nostro parere – concludono i consigleri dell’Opposizione – in mancanza di adeguate garanzie e in mancanza della volontà di dare atto al lavoro delle opposizioni abbiamo deciso abbandonare l’Aula”.