Caos concessioni demaniali abitative, i Carabinieri fanno visita ai cittadini di Passoscuro

Magionesi, Zorzi e Meloni: “Il Comune faccia subito chierezza”

“Da giorni arrivano segnalazioni allarmanti da diversi cittadini di Passoscuro. In alcune abitazioni, i Carabinieri si sono presentati dichiarando che, su mandato del Comune, avrebbero dovuto avviare una denuncia penale in quanto le case risulterebbero ricadere su area demaniale” lo dichiarano Paola Magionesi (Circolo PD “Milani), Fabio Zorzi (Consigliere comunale PD) e Paola Meloni (Consigliera comunale Lista Civica Ezio).

“In alcuni casi – aggiungono – come riportato anche su una pagina social, sarebbe stato addirittura consigliato alle famiglie di rivolgersi a un avvocato. Infatti nelle documentazioni notificate c’è l’elezione di domicilio”.

“Una situazione più grave del previsto, surreale e intollerabile che rischia di generare tensione e confusione tra i residenti – incalzano i consiglieri dell’Opposizione – Una vicenda che, a quanto ci risulta, riguarda anche altre località del litorale, in particolare Fregene, dove però, per ora, controlli di questo tipo non sarebbero ancora stati effettuati”.

“A fronte di tutto questo – proseguono – mentre le persone coinvolte vivono nell’angoscia e nella totale incertezza, i consiglieri di maggioranza, solitamente sempre molto attivi e reattivi sui social per rispondere a qualsiasi tipo di critica, sembrano essersi misteriosamente dileguati. Nessuno parla, nessuno spiega. È vero che il Comune ha chiesto, sollecitato o autorizzato formalmente o informalmente questi controlli? È vero che esisterebbero delle liste consegnate alle forze dell’ordine? Sono domande legittime che attendono risposte immediate”.

“Non è accettabile lasciare i cittadini soli, in balia delle voci e della paura. È necessario fare chiarezza, subito, e soprattutto non aggiungere caos al caos. Si abbia il coraggio e la responsabilità di spiegare cosa sta accadendo, quali siano le intenzioni dell’Amministrazione sulle concessioni demaniali abitative. Tutto questo silenzio è l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che fugge davanti ai problemi da lei stessa creati, invece di affrontarli” concludono Magionesi, Zorzi e Meloni