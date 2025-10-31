Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 31 Ottobre 2025

Califano ai 65 anni dell’aeroporto: “Decisivo per il territorio di Fiumicino e per l’Italia”

La consigliera regionale richiama il valore dello scalo e dei lavoratori: “Tutelare occupazione e competenze”

 

Questa mattina, in occasione della cerimonia per il 65° anniversario dell’inaugurazione dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, era presente anche la consigliera regionale del Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano. Nel corso dell’evento, Califano ha ricordato il ruolo fondamentale dello scalo per la crescita del territorio e dell’intero Paese, sottolineando l’importanza di continuare a garantire sviluppo, occupazione e tutela ambientale per il futuro della comunità aeroportuale.

 

“L’aeroporto Leonardo Da Vinci per Fiumicino, il Lazio e l’Italia intera ha rappresentato un punto di snodo epocale. Un Paese che grazie a questa opera spiegava finalmente le ali, cresceva e si faceva largo nel mondo con le sue eccellenze e la sua capacità industriale” dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

“L’aeroporto ha significato per questo territorio – sottolinea – occupazione, rilancio economico, sociale e infrastrutturale. Fiumicino e l’aeroporto sono cresciuti insieme. E oggi, più che mai, non dobbiamo smettere di lavorare affinché continuino a percorrere la stessa strada, tenendo sempre a mente i punti cardine che hanno favorito il consolidarsi di questo rapporto, in primis le garanzie occupazionali e ambientali”.

 

“Nel giorno del 65esimo anniversario dell’inaugurazione dell’aeroporto di Fiumicino – aggiunge – il mio pensiero va ai lavoratori che con la loro abnegazione e la loro professionalità hanno portato il Da Vinci a essere un’eccellenza unica nel suo campo. Grazie!“.

 

“Ma soprattutto il mio pensiero va ai 2mila lavoratori Alitalia di cui 1600 residenti nel nostro Comune, Fiumicino, che stanno vivendo un dramma occupazionale. Dobbiamo rimboccarci le maniche tutti e trovare una soluzione per non disperdere la loro competenze e affinché possano essere al più presto reinseriti nel mondo del lavoro” conclude Michela Califano

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
65 anni Aeroporto Califano
venerdì, 31 Ottobre 2025

