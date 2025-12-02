Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 2 Dicembre 2025

Barbara Bonanni nella Città Metropolitana di Roma Capitale: le congratulazioni del Sindaco Baccini

“Un risultato importante per lei ma per l’intera comunità di Fiumicino”

 

Con grande soddisfazione e spirito di condivisione istituzionale, il Comune di Fiumicino annuncia l’ingresso ufficiale della Consigliera Barbara Bonanni nella Città Metropolitana di Roma Capitale, dove ricoprirà il ruolo di consigliera fino a settembre 2027. Si tratta di un traguardo significativo non solo per il suo percorso amministrativo, ma anche per l’intera comunità fiumicinese, che potrà contare su una rappresentanza diretta all’interno di un ente strategico per la pianificazione e lo sviluppo del territorio.

 

“Rivolgo le più sentite congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro alla Consigliera Comunale Barbara Bonanni, entrata a far parte della Città Metropolitana di Roma Capitale – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Un risultato importante per lei ma per l’intera comunità di Fiumicino, che vede finalmente una propria rappresentante sedere in un’istituzione strategica per lo sviluppo del territorio. Sono certo che la consigliera Bonanni saprà portare avanti questo ruolo con serietà, dedizione e spirito di servizio, contribuendo a dare voce alle esigenze e alle prospettive della nostra Città”.

 

L’amministrazione comunale accoglie dunque con entusiasmo questo nuovo percorso istituzionale, certa che la presenza della consigliera Bonanni nella Città Metropolitana contribuirà a rafforzare il dialogo, promuovere iniziative condivise e consolidare il ruolo di Fiumicino all’interno delle dinamiche decisionali sovracomunali.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Baccini Bonanni
Articoli correlati
Focus

Ostia Antica e Fiumicino, dicembre tra musica, visite e conferenze

martedì, 2 Dicembre 2025
Politica

Barbara Bonanni nella Città Metropolitana di Roma Capitale: le congratulazioni del Sindaco Baccini

martedì, 2 Dicembre 2025
Cronaca

Ostruzione imprevista allo svincolo A91: Comune al lavoro per il ripristino

martedì, 2 Dicembre 2025
Politica

Fiumicino, l’opposizione attacca la giunta

martedì, 2 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino al centro del dibattito sulla violenza di genere

martedì, 2 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci