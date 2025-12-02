Barbara Bonanni nella Città Metropolitana di Roma Capitale: le congratulazioni del Sindaco Baccini

“Un risultato importante per lei ma per l’intera comunità di Fiumicino”

Con grande soddisfazione e spirito di condivisione istituzionale, il Comune di Fiumicino annuncia l’ingresso ufficiale della Consigliera Barbara Bonanni nella Città Metropolitana di Roma Capitale, dove ricoprirà il ruolo di consigliera fino a settembre 2027. Si tratta di un traguardo significativo non solo per il suo percorso amministrativo, ma anche per l’intera comunità fiumicinese, che potrà contare su una rappresentanza diretta all’interno di un ente strategico per la pianificazione e lo sviluppo del territorio.

“Rivolgo le più sentite congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro alla Consigliera Comunale Barbara Bonanni, entrata a far parte della Città Metropolitana di Roma Capitale – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Un risultato importante per lei ma per l’intera comunità di Fiumicino, che vede finalmente una propria rappresentante sedere in un’istituzione strategica per lo sviluppo del territorio. Sono certo che la consigliera Bonanni saprà portare avanti questo ruolo con serietà, dedizione e spirito di servizio, contribuendo a dare voce alle esigenze e alle prospettive della nostra Città”.

L’amministrazione comunale accoglie dunque con entusiasmo questo nuovo percorso istituzionale, certa che la presenza della consigliera Bonanni nella Città Metropolitana contribuirà a rafforzare il dialogo, promuovere iniziative condivise e consolidare il ruolo di Fiumicino all’interno delle dinamiche decisionali sovracomunali.