Bando personale scuole e nidi comunali, Di Genesio Pagliuca: “Il Comune fermi tutto”

“Per la prima volta sono stati introdotti criteri del tutto nuovi, senza alcun confronto”

“Il personale educativo di scuole e nidi comunali che ogni giorno forma e accompagna i nostri bambini merita certezze e stabilità. Anche perché si tratta del cuore dei servizi scolastici e sociali del nostro territorio e va riconosciuto e tutelato” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Invece l’amministrazione – prosegue – dopo aver già scelto di privatizzare gli asili nido comunali tradendo le promesse fatte, dopo tre anni di blocco delle stabilizzazioni del personale educativo che avevano preso la loro ciclicità, quest’anno ha deciso di procedere con un bando pubblicato in pieno agosto, dal 10 al 18, con appena otto giorni di tempo per partecipare. Un atto che calpesta trasparenza e dialogo con i lavoratori, quanto mai necessari alla luce delle indagini della Procura della Repubblica di Civitavecchia”.

“Non solo – sottolinea Di Genesio Pagliuca – per la prima volta sono stati introdotti criteri del tutto nuovi, senza alcun confronto, che prevedono anche un colloquio selettivo. In questo modo la procedura non è automatica come avveniva in passato, ma lascia spazio a scelte discrezionali, con il rischio concreto di escludere chi da anni lavora con professionalità e dedizione”.

“Si tratta di decisioni scellerate che chiediamo con forza al sindaco di fermare immediatamente e rivedere. Non può continuare a sottrarsi alle proprie responsabilità, scaricando colpe su altri o scrollando le spalle: la gestione del personale e dei servizi educativi è una responsabilità che ricade interamente su di lui e sulla sua amministrazione” conclude il Capogruppo PD