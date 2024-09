“Bando giovani agricoltori Lazio”, presentata interrogazione dalla consigliera regionale Michela Califano

“Se vogliamo davvero sostenere i giovani è necessario che le procedure siano più semplici e veloci”

“Il ‘Bando Giovani agricoltori Lazio’ sta diventando una barzelletta. Dopo l’ennesima proroga per la presentazione delle domande, la quarta, questa mattina ho presentato una interrogazione per capire che quali siano i motivi di questo gravissimo ritardo e che intenzioni abbia l’attuale amministrazione regionale” lo dichiara dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Bando – sottolinea – aperto ad aprile con scadenza giugno che continua a essere procrastinato, mese dopo mese, mettendo in allarme tutti coloro che hanno deciso di partecipare”.

“Parliamo infatti di un avviso che destina tra i 50 e i 70mila euro alle aziende, il quale dovrebbe favorire un ricambio generazionale in un settore centrale nell’economia regionale e nazionale. Se però vogliamo davvero sostenere i giovani che decidono di intraprendere questa attività è necessario che le procedure siano più semplici e veloci. In questo modo invece ne stiamo solo impedendo o rallentando l’ingresso o la continuità in questo importantissimo asset produttivo” conclude Michela Califano