Bando Città Metropolitana per valorizzazione territorio, Di Genesio Pagliuca-Bonanni: “Fiumicino unica esclusa”

I consiglieri: “L’incapacità di completare correttamente l’iter amministrativo ha privato il territorio di risorse preziose e di un’importante occasione di crescita”

“Fiumicino è rimasta fuori da un’opportunità che avrebbe potuto portare risorse, eventi e iniziative a beneficio del territorio. Un fatto grave che merita una spiegazione chiara ai cittadini. La Città Metropolitana di Roma Capitale ha finanziato 115 progetti, stanziando un milione di euro a favore dei Comuni per sostenere iniziative culturali, sociali, ambientali e di promozione dello sviluppo economico. Fiumicino, invece, è rimasta l’unica esclusa.” Lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“E ciò che rende la vicenda ancora più grave è che – proseguono – nel corso dell’istruttoria, la Città Metropolitana aveva richiesto al Comune integrazioni e ulteriore documentazione. Richieste alle quali l’Amministrazione non è stata in grado di rispondere, rimanendo così esclusa dal bando. Non siamo quindi di fronte a un progetto semplicemente non finanziato, ma all’incapacità di completare correttamente l’iter amministrativo richiesto. Un errore che ha privato Fiumicino di risorse preziose e di un’importante occasione di crescita.”

“Parliamo di fondi che avrebbero potuto finanziare manifestazioni culturali, eventi e iniziative per la valorizzazione del territorio, dell’ambiente e delle attività locali, offrendo nuove opportunità alle associazioni e all’intera comunità. Mentre tutti gli altri Comuni della Città Metropolitana sono riusciti a ottenere il contributo, Fiumicino è rimasta ferma al palo. Un risultato che certifica un fallimento amministrativo difficilmente giustificabile.”

“Non bastano annunci, slogan o conferenze stampa. Quando un ente sovracomunale chiede chiarimenti, integrazioni e documenti, un’Amministrazione ha il dovere di rispondere nei tempi e nei modi previsti. A Fiumicino questo non è accaduto. L’incapacità di portare a termine correttamente una procedura amministrativa ha fatto perdere al territorio un’importante opportunità e, ancora una volta, a pagare il prezzo dell’inefficienza sono stati i cittadini.” Concludono Di Genesio Pagliuca e Bonanni.