Auto sospette nel parcheggio delle scuole di via Coni Zugna

La consigliera Barbara Bonanni chiede verifiche a Polizia Locale e Sindaco per garantire sicurezza e trasparenza

“Negli ultimi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini riguardo una situazione insolita nel parcheggio delle scuole di Via Coni Zugna. Un’area che normalmente, fuori dall’orario scolastico, rimane quasi sempre vuota, appare invece occupata da numerose auto, spesso con targhe simili e modelli che si ripetono” lo dichiara la Consigliera Comunale Barbara Bonanni.

“Oltre a rappresentare un’anomalia che merita un approfondimento – aggiunge – questa presenza inconsueta sta creando ulteriori difficoltà negli orari di entrata e uscita da scuola, con traffico intenso e disagi per molte famiglie”.

“Purtroppo – rimarca – episodi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti nella località di Isola Sacra. È un segnale che non possiamo ignorare: quando i cittadini notano comportamenti o presenze fuori dall’ordinario, è nostro dovere ascoltare, verificare e intervenire”.

“Per questo motivo ho provveduto a segnalare la situazione alla Polizia Locale e chiedo al Sindaco Mario Baccini di vigilare con particolare attenzione su queste anomalie, affinché si possa garantire maggiore sicurezza e trasparenza sul territorio” conclude Bonanni