Autisti Trotta Bus senza stipendio, Opposizione: “Chiediamo che l’Amministrazione Comunale si occupi del pagamento”

“Siamo pronti a monitorare quanto promesso dal Sindaco Baccini e dall’Assessore Caroccia”

“Oggi è andato in scena l’ennesimo teatrino ai danni dei lavoratori della Trotta Bus Service S.p.A., la società che da anni ha in affido la gestione comunale del Trasporto Pubblico Locale. Purtroppo l’azienda sembra essere recidiva nelle inadempienze perpetrate ai danni degli autisti, che anche per questo mese si ritrovano senza stipendio per i continui ritardi nei pagamenti da parte della società” lo dichiarano i consiglieri di Opposizione di Fiumicino

“Questa mattina i lavoratori – aggiungono – si sono radunati in comune per protestare nei confronti della ditta e soprattutto contro l’amministrazione di Fiumicino, in particolare l’Assessore Caroccia, che in questi mesi ha saputo solo promettere interventi e convocazioni nei confronti dell’azienda che poi si sono rilevati totalmente vani e insensati”.

“Onde evitare ulteriori polemiche, anche pubbliche – rimarcano – il Sindaco Baccini ha scelto di ricevere in forma privata alcuni autisti e referenti sindacali, lasciando la maggior parte dei lavoratori fuori il Comune. Come opposizione ci siamo, invece, perlomeno impegnati ad ascoltare la voce di tutti coloro che manifestavano il loro dissenso verso diritti sacrosanti che purtroppo ogni mese gli sono negati, mettendo in serie difficoltà numerose famiglie del territorio”.

“Visto lo stato dei fatti – ribadiscono i consiglieri dell’Opposizione – chiediamo che sia l’Amministrazione Comunale ad occuparsi del pagamento degli stipendi dei lavoratori, ed una convocazione urgente della Commissione Trasporti che faccia chiarezza rispetto alle sanzioni applicate all’azienda, relativamente ai gravi disservizi registrati in questi mesi. In particolare il servizio Tpl è effettuato su vetture obsolete, prive di sicurezza, spesso inagibili per i disabili e che registrano continui ritardi su diverse linee, ed alcune volte saltano intere corse lasciando a piedi giovani studenti e pendolari”.

“Altra questione su cui vigileremo riguarda la nuova gara per il trasporto pubblico locale che dovrebbe essere pubblicata il prossimo anno. Dato che la Regione Lazio, attraverso Arsial, sta attuando la riforma dei bacini, l’Amministrazione dovrà riferire circa le sue intenzioni e se intende aderire alle modifiche regionali che potrebbero causare ulteriori tagli alla globalità dei servizi Tpl. Siamo quindi vicini a tutti i lavoratori della società Trotta Bus Service S.p.A. impegnandoci a monitorare quanto promesso dal Sindaco Baccini e dall’Assessore Caroccia” concludono i consiglieri di opposizione di Fiumicino.