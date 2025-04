Autismo, nel Lazio a rischio soggiorni per persone con disabilità

La consigliera regionale Califano presenta interrogazione urgente

“Nel giorno nel quale si dovrebbe accendere un faro sulla sindrome dello spettro autistico e sulle fragilità in generale veniamo a conoscenza di un problema molto grave. Per la prima volta dalla loro istituzione, circa 40 anni fa, infatti potrebbero non essere erogati i soggiorni estivi per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale in carico al servizio sanitario regionale.” o dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino Michela Califano.

“Manca la copertura della quota sociale, anticipata dagli enti accreditati al servizio sanitario, i cosiddetti ex articolo 26, per gli anni 2023 e 2024. E manca anche la notizia che questa copertura possa essere sbloccata nell’esercizio 2025. Un problema grave che mette a rischio non solo il prosieguo di questo servizio importantissimo, che dà sollievo a tantissimi tanti nostri cittadini in stato di fragilità.”

“Ma mette a rischio anche la sopravvivenza di tantissimi centri accreditati per assistenza territoriale estensiva e sociosanitaria, i cosiddetti ex articolo 26 per l’appunto, che hanno anticipato i costi e che da oltre 2 anni non vengono rimborsati. Per sollevare questa situazione, assurda, e per capire cos’abbia intenzione di fare la giunta Rocca ho presentato una interrogazione urgente”, ha concluso la consigliera Califano.