Aumento rette asili, Opposizione: “Nessuna risposta dalla commissione scuola, Baccini sospenda la delibera”

“La Giunta ha deciso di non prendersi le proprie responsabilità, voltando le spalle a centinaia di cittadini”

“Nessuna risposta concreta nella Commissione Scuola che si è svolta ieri mattina, mercoledì 5 febbraio, e il diniego da parte della Presidente all’audizione dei genitori. La politica continua a essere assente, nonostante la delega alla scuola sia in capo al sindaco” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio; Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche; Paolo Calicchio, vicepresidente Consiglio comunale e Giuseppe Miccoli, vicepresidente Commissione Scuola.

“L’aumento delle tariffe degli asili nido sino a 100 euro al mese – aggiungono – è stata una scelta politica unilaterale avvenuta dopo la pubblicazione del bando, lasciando le famiglie senza alternative. L’extracosto, inoltre, non potrà essere compensato dal Bonus Nido della Regione Lazio, in quanto le risorse per il beneficio, disponibili dal 26 novembre 2024, si sono esaurite in poche ore, lasciando escluso il 90% delle famiglie del Lazio”.

“Da parte nostra, abbiamo richiesto di trovare subito soluzioni, sospendendo immediatamente la Delibera di aumento delle tariffe e rimodulando le fasce prevedendo riduzioni sino ad eliminare gli aumenti. In questo modo, la Giunta Baccini, ha deciso di non prendersi le proprie responsabilità, voltando le spalle a centinaia di cittadini del territorio” concludono Di Genesio Pagliuca, Petrillo, Bonanni, Calicchio e Miccoli