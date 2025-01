Aumento rette asili nido, Di Genesio Pagliuca: “Abbiamo chiesto commissione scuola”

“Riteniamo indispensabile agire con urgenza per tutelare le famiglie colpite”

“L’aumento rette degli asili nido è un ulteriore salasso per numerose famiglie di Fiumicino. Una scelta che, nella maggior parte dei casi, vede un aumento di 100 euro al mese per utente e fino a 1000 euro annui” lo dichiara Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD.

“Questo aumento – rimarca – dimostra l’ennesima promessa mancata di una maggioranza che continua a penalizzare la comunità. L’extracosto non potrà essere compensato dal Bonus Nido della Regione Lazio, come invece affermato dall’assessora Picca. Infatti le risorse per il beneficio, disponibili dal 26 novembre 2024, si sono esaurite in poche ore, lasciando escluso il 90% delle famiglie del Lazio”.

“Riteniamo indispensabile agire con urgenza per tutelare le famiglie colpite. Per questo abbiamo chiesto subito la convocazione della Commissione preposta per affrontare la questione” conclude il Capogruppo PD

