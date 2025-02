Auditorium del Mare, dopo quasi due anni lavori ancora fermi

Di Genesio Pagliuca e Calicchio: “Questa situazione non può più andare avanti, meritiamo risposte chiare e dettagliate”

“Il cantiere dell’Auditorium del Mare, un progetto ambizioso che intende trasformare la vecchia centrale elettrica di via del Faro a Fiumicino, in un auditorium unico nel suo genere, capace di diventare un punto di riferimento sul nostro litorale, non va avanti. L’opera, finanziata in gran parte con fondi nazionali, era prevista per una realizzazione in due anni, con un cronoprogramma ben definito” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paolo Calicchio, Vicepresidente Consiglio comunale.

“Invece – proseguono – da quasi due anni i lavori sono fermi. Dopo le elezioni del 2023 non abbiamo più ricevuto aggiornamenti ufficiali, se non alcune informazioni ottenute grazie alla Commissione Trasparenza e all’accesso agli atti”.

“Questa situazione non può più andare avanti – ribadiscono i consiglieri dell’Opposizione – Abbiamo recentemente appreso che il tema del finanziamento sembra essersi sbloccato, ma a questo non è seguito alcun aggiornamento sui lavori: non sappiamo chi li completerà, se la stessa impresa o una nuova, né quando e con quali tempistiche riprenderanno”.

“Meritiamo risposte chiare e dettagliate, ben oltre le consuete dichiarazioni formali, perché questo progetto è fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra città” concludono Di Genesio Pagliuca e Calicchio, Vicepresidente Consiglio comunale