Attentato a Ranucci, si riaccendono i riflettori sul progetto del porto crocieristico di Fiumicino

Califano (PD): “Le notizie confermano la necessità di un monitoraggio costante e di un tavolo permanente per la sicurezza del territorio”

“In riferimento alle notizie diffuse anche oggi da alcuni organi di stampa nazionale, secondo le quali dietro l’agguato al giornalista Sigfrido Ranucci vi sarebbero i dossier su cui stava investigando, tra cui quello relativo al porto turistico crocieristico che dovrebbe nascere ad Isola Sacra alla foce del Tevere, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Queste rivelazioni purtroppo confermano – aggiunge – che il nostro allarmismo sollevato in più occasioni non era un ‘ululare alla luna’, ma la fondata percezione di rischi concreti per la legalità e la sicurezza del nostro territorio. Le nostre ripetute denunce su questioni opache e di grande impatto economico e sociale trovano oggi una tragica e inquietante conferma”.

“Alla luce di quanto emerso riteniamo che il Tavolo per l’Ordine Pubblico, richiesto e invocato più volte anche dai gruppi di opposizione che mantiene il focus anche su queste criticità oltre ad altre questioni già denunciate, sia ora più che mai necessario e strategico – evidenzia – È ora opportuno e non più differibile che questo strumento di confronto e azione diventi strutturale e permanente, garantendo un monitoraggio costante e una risposta coordinata e incisiva delle Forze dell’Ordine che operano e monitorano costantemente ciò che succede su questo comune in ogni direzione”.

“Confidiamo che tutti gli attori istituzionali principali, a partire dal Prefetto, condividano l’urgenza di dare una risposta chiara, unitaria e determinata a queste minacce, per tutelare la sicurezza dei cittadini, l’operato di chi fa informazione e la trasparenza della vita economica e sociale ed istituzionale della nostra città” conclude Michela Califano