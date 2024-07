Assistenza estiva minori disabili, Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni: “Maggioranza a favore della diminuzione oraria”

Bocciata la mozione dei Gruppi di opposizione nel corso dell’odierno consiglio comunale

“Negli anni scorsi a seguito della chiusura dell’anno scolastico veniva assicurata un’adeguata assistenza ai minori disabili, residenti nel territorio del Comune di Fiumicino, attraverso il funzionamento di un servizio esternalizzato, funzionante cinque giorni su sette in orario prolungato, dalle ore 9 alle ore 16. Questa maggioranza invece ha deciso di dare un taglio a una misura di sostegno di primaria importanza per le famiglie. Infatti questa sarà assicurata solo per alcuni giorni a settimana, con una evidente diminuzione di orario” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, Angelo Petrillo, capogruppo Lista Civica Ezio Sindaco e Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Per porre rimedio a questa situazione – aggiungono – come Gruppi di opposizione abbiamo presentato una mozione, ma la richiesta di ritirarla da parte del Sindaco e la successiva bocciatura nel corso del consiglio comunale odierno, sono la dimostrazione di quanto questa maggioranza abbia poco a cuore i bisogni dei suoi cittadini, in particolare di quelli che necessitano più sostegno”.

“Invece di festicciole, a 50 mila euro per tre ore, come quella recentemente organizzata a Focene, siamo convinti che una buona amministrazione dovrebbe far in modo di affrontare il problema e impegnarsi, come previsto nel testo della mozione, ad implementare il processo di inclusione dei ragazzi con fragilità garantendo un incremento ore di assistenza in più ai minori disabili del nostro territorio” hanno concluso Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, e Barbara Bonanni