Assistenti alla comunicazione, Cerulli: “Nessun ritardo, risorse disponibili e procedure avviate”

La presidente della Commissione Scuola replica alle critiche del capogruppo Pd Ezio Di Genesio Pagliuca: “Le richieste sono state elaborate e i fondi comunali destinati al servizio sono disponibili”

Federica Cerulli, consigliere di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Scuola, interviene sulla questione degli assistenti alla comunicazione e replica alle dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Ezio Di Genesio Pagliuca, respingendo le accuse di ritardi da parte dell’Amministrazione comunale.

Secondo Cerulli, infatti, il Comune avrebbe rispettato i tempi previsti per l’organizzazione del servizio. “Non c’è stato alcun ritardo da parte dell’Amministrazione comunale”, afferma la presidente della Commissione Scuola, ricordando che il termine fissato per la trasmissione delle richieste da parte degli istituti scolastici era il 30 settembre.

Una scadenza che Cerulli considera “assolutamente congrua”, alla luce della riapertura delle scuole avvenuta il 15 settembre e della necessità, nelle settimane successive, di consentire alle famiglie e agli istituti di raccogliere la documentazione necessaria e individuare le esigenze degli studenti prima di inoltrare le richieste all’Amministrazione.

“Noi siamo pronti”, sottolinea Cerulli. Le richieste, spiega, sono state elaborate e le risorse economiche comunali destinate al servizio risultano disponibili. L’obiettivo dell’Amministrazione, aggiunge la consigliera di Fratelli d’Italia, sarebbe stato quello di predisporre quanto necessario affinché, una volta conclusa la raccolta delle domande, il servizio potesse essere attivato nel modo più efficace possibile.

Al centro della questione resta il ruolo degli assistenti alla comunicazione per gli studenti che necessitano di questo tipo di supporto. Cerulli ne evidenzia l’importanza, definendoli una figura essenziale non soltanto sul piano dell’assistenza, ma anche per favorire inclusione, autonomia, partecipazione e pieno esercizio del diritto allo studio.

Proprio per questa ragione, sostiene la presidente della Commissione Scuola, l’Amministrazione avrebbe affrontato la questione “con la massima attenzione”, mettendo a disposizione le risorse necessarie e predisponendo gli adempimenti di propria competenza.

Cerulli interviene anche sul confronto politico nato intorno alla vicenda. “Le polemiche possono essere legittime, ma quando si parla di servizi destinati ai nostri ragazzi è doveroso attenersi ai fatti”, afferma. La consigliera giudica quindi “strumentale e priva di fondamento” la rappresentazione di un’Amministrazione ferma o in ritardo, sostenendo che su una materia tanto delicata siano necessarie “serietà, responsabilità e attenzione alle esigenze concrete degli studenti e delle loro famiglie”, piuttosto che allarmismi e contrapposizioni politiche.

“Questa Amministrazione non ha perso tempo: ha lavorato e continuerà a farlo, mettendo al centro il diritto allo studio e l’inclusione dei nostri ragazzi”, conclude Cerulli.

La presidente della Commissione Scuola assicura infine che continuerà a seguire l’attivazione del servizio, indicando come priorità la necessità di fornire risposte alle famiglie e garantire agli studenti il supporto di cui hanno bisogno.