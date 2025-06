Asili nido, Di Genesio Pagliuca “ancora nessuna certezza, il Comune lascia sole le famiglie”

“Il nido estivo non è un lusso. È una necessità per tantissime famiglie che lavorano e che hanno bisogno di risposte, non di promesse vaghe.”

“Siamo a inizio giugno e ancora oggi le famiglie non sanno se a luglio ci sarà il servizio degli asili nido estivi. Una domanda che dovrebbe avere una risposta semplice è invece diventata un mistero sotto l’amministrazione Baccini.” Così in un comunicato il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Da due anni, quello che prima era un servizio essenziale per tante famiglie è diventato un incubo organizzativo. Non si sa nulla: né se ci sarà, né dove, né per chi, né per quanto tempo. In passato, non senza difficoltà, si cominciava a lavorare a marzo o ad aprile per garantire ai genitori un supporto durante il mese di luglio. Oggi, invece, regna solo il silenzio e l’incertezza.”

“Il nido estivo non è un lusso. È una necessità per tantissime famiglie che lavorano e che hanno bisogno di risposte, non di promesse vaghe. E non ci vengano a dire che mancano i fondi: le risorse si trovano sempre per feste, cene e passerelle. Ma quando si tratta di servizi reali per i più piccoli, tutto si ferma.”

“Questo – conclude Di Genesio Pagliuca – è il fallimento di un’amministrazione che ha perso completamente il senso delle priorità. Le politiche che contano sono quelle che aiutano le famiglie, tanto blandite e strumentalizzate, nella vita quotidiana.”