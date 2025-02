Approvato all’unanimità l’ordine del giorno sul voto elettronico per persone con disabilità e gravi patologie

Petrillo: “L’obiettivo è garantire il diritto di voto a tutti i cittadini”

“Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno da me presentato, che impegna il Sindaco e la Giunta a sostenere la sperimentazione del voto elettronico per le persone con disabilità motorie e gravi patologie” dichiara Angelo Petrillo, Consigliere Comunale Fiumicino – Lista Civica Ezio.

“L’obiettivo – sottolinea – è garantire il diritto di voto a tutti i cittadini, eliminando gli ostacoli che rendono difficile o impossibile recarsi fisicamente ai seggi elettorali”.

L’ordine del giorno prevede:

– Il sostegno ufficiale del Comune all’iniziativa legislativa nazionale per l’introduzione del voto elettronico da remoto.

– La promozione della sperimentazione del voto elettronico nel nostro territorio, se consentito dalla normativa.

– Campagne di informazione e sensibilizzazione per le persone con disabilità e le loro famiglie.

– La richiesta al Governo e al Parlamento di accelerare l’approvazione del Disegno di Legge n. 1250.

– Il coinvolgimento delle associazioni locali per raccogliere suggerimenti e proposte sul tema dell’accessibilità al voto.

“Il voto elettronico permetterebbe un passo in avanti nell’inclusione sociale e nella partecipazione alla vita politica e democratica di parte della cittadinanza. Ora seguirò l’attuazione di questi impegni all’interno delle commissioni competenti e porterò avanti, insieme al gruppo di lavoro Fiumicino Civica, la petizione popolare per sollecitare il Parlamento ad approvare il Disegno di Legge n. 1250, che introduce la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori con disabilità motorie e gravi patologie” conclude il Consigliere comunale Angelo Petrillo

