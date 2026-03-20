Aperture straordinarie Uffici Anagrafe per il Referendum 2026

Servizi dedicati al rilascio dei documenti necessari per l’esercizio del diritto di voto
In occasione del referendum confermativo di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, sono previste aperture straordinarie degli Uffici Anagrafe, dedicate esclusivamente ai cittadini che necessitano di un documento di identificazione per poter votare.
Orari di apertura straordinaria
Sabato 21 marzo 2026
– dalle ore 9:00 alle 13:00
– dalle ore 14:00 alle 18:00
Saranno distribuiti:
– 100 numeri nella fascia mattutina (9:00–13:00)
– 40 numeri nella fascia pomeridiana (14:00–18:00)
Documenti necessari per votare Per essere ammessi al voto è necessario presentarsi con:
– tessera elettorale
– documento di riconoscimento
Sono considerati validi:
– carta d’identità (cartacea o elettronica)
– altro documento con fotografia rilasciato da una Pubblica Amministrazione (es. patente di guida)
I documenti di riconoscimento sono accettati anche se scaduti da non oltre tre anni, purché consentano l’identificazione dell’elettore.
Altre modalità di identificazione È possibile votare anche presentando la ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica (CIE)
In mancanza di un documento valido, l’identificazione può avvenire tramite attestazione di un componente del seggio che conosca personalmente l’elettore