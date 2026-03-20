Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 20 Marzo 2026

Aperture straordinarie Uffici Anagrafe per il Referendum 2026

Servizi dedicati al rilascio dei documenti necessari per l’esercizio del diritto di voto

 

 

In occasione del referendum confermativo di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, sono previste aperture straordinarie degli Uffici Anagrafe, dedicate esclusivamente ai cittadini che necessitano di un documento di identificazione per poter votare.

 

Orari di apertura straordinaria

 

 

Sabato 21 marzo 2026

– dalle ore 9:00 alle 13:00

– dalle ore 14:00 alle 18:00

 

 

Saranno distribuiti:

– 100 numeri nella fascia mattutina (9:00–13:00)

– 40 numeri nella fascia pomeridiana (14:00–18:00)

 

 

Documenti necessari per votare Per essere ammessi al voto è necessario presentarsi con:

– tessera elettorale

– documento di riconoscimento

 

 

Sono considerati validi:

– carta d’identità (cartacea o elettronica)

– altro documento con fotografia rilasciato da una Pubblica Amministrazione (es. patente di guida)

 

 

I documenti di riconoscimento sono accettati anche se scaduti da non oltre tre anni, purché consentano l’identificazione dell’elettore.

 

 

Altre modalità di identificazione È possibile votare anche presentando la ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica (CIE)

 

 

In mancanza di un documento valido, l’identificazione può avvenire tramite attestazione di un componente del seggio che conosca personalmente l’elettore

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
referendum Votazioni
Articoli correlati
Politica

Aperture straordinarie Uffici Anagrafe per il Referendum 2026

venerdì, 20 Marzo 2026
Politica

Manifestazione contro la guerra a Roma, l’adesione del Partito Comunista di Unità Popolare

venerdì, 20 Marzo 2026
Attualità

40 anni di Caritas Porto-Santa Rufina, una storia di carità e accoglienza

venerdì, 20 Marzo 2026
Cronaca

Circa 550 studenti protagonisti della 4ª edizione del “Cross Scolastico Fiumicino”

venerdì, 20 Marzo 2026
Attualità

“Il lupo vicino a noi: conoscere per convivere”

venerdì, 20 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci