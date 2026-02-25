Ancora un primato per il Leonardo da Vinci: per il nono anno consecutivo riconosciuto miglior scalo d’Europa

Severini: “Merito di AdR, aziende e lavoratori del comparto aeroportuale”

Fiumicino festeggia ancora una volta il prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto dall’aeroporto “Leonardo da Vinci”, confermato per il nono anno consecutivo miglior scalo d’Europa per qualità dei servizi. Un risultato che rafforza il ruolo strategico dello scalo e che, come sottolineato dal presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, premia il lavoro di Aeroporti di Roma, delle aziende e di tutti i lavoratori del comparto aeroportuale.

“Per il nono anno consecutivo, l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” si conferma miglior hub d’Europa per la qualità dei servizi. È un traguardo che premia Aeroporti di Roma e l’intera comunità aeroportuale: aziende e lavoratori che ogni giorno, con dedizione e professionalità, danno lustro al nostro territorio” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino, segretario comunale Forza Italia.

“A tutti loro va il mio ringraziamento per aver reso Fiumicino un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Grazie al Leonardo Da Vinci la nostra città si consolida come principale porta d’accesso in Italia e nel Mediterraneo. Un luogo che crea occupazione, indotto, ricchezza e con il quale dialoghiamo costantemente, affinché il necessario potenziamento infrastrutturale cammini in piena armonia e in maniera sinergica con la sostenibilità ambientale e tuteli le peculiarità del territorio” conclude Roberto Severini