Fiumicino, nelle scuole arriverà “Ciak si protegge l’ambiente”

Studenti protagonisti con cortometraggi su raccolta differenziata, compostaggio, lotta all’abbandono dei rifiuti e Ecoisole

A Fiumicino in rampa di lancio il progetto “Ciak si protegge l’ambiente” nelle scuole. Protagonisti, affrontando temi sensibili come la raccolta differenziata, il compostaggio, la lotta all’abbandono dei rifiuti e le Ecoisole, saranno gli studenti invitati a realizzare cortometraggi per veicolare il messaggio ambientale, approfondendo storie, situazioni e dinamiche legate al territorio.

“In commissione congiunta Scuola-Ambiente – sottolinea la Presidente della Commissione Scuola, Federica Cerulli – abbiamo presentato ai commissari questo nuovo progetto che coinvolgerà tutte le scuole, di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il nostro ambiente. In questo modo, vogliamo sensibilizzare gli studenti e proporre un modo nuovo di comunicare, diverso dai tradizionali volantini o campagne esterne”.

Ci saranno anche dei riconoscimenti: il primo premio varrà un campus scuola o una gita a tema ambientale; il secondo, buoni per la scuola; il terzo un kit ecologico per gli studenti vincitori.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e ringraziamo l’assessore all’Ambiente Stefano Costa e il presidente della Commissione Ambiente, Mario Balletta, per aver accolto e portato avanti questa proposta. Insieme, possiamo educare i giovani a rispettare ed amare l’ambiente”, termina Federica Cerulli