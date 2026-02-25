Riprendono i lavori per costruire il nuovo ponte Ceci a Maccarese

Una trivella all’opera per realizzare i pali in cemento lungo le sponde del canale

di Umberto Serenelli

Torna all’opera la trivella per costruire in nuovo ponte Ceci a Maccarese. Lo stop temporaneo dei lavori si è registrato a causa dei ritardi sull’acquisto della speciale punta per la trivella, del diametro di circa 60 centimetri e fatta di una speciale lega d’acciaio, con cui perforare il blocco di cemento armato dove poggiava la vecchia spalletta dell’impalcato.

Al momento sono stati messi in opera i primi pali che vengono costruiti sul posto e, una volta che la trivella completa il foro, al suo interno vengono calate le gabbie in ferro e una colata di cemento. Gli otto pali, lunghi circa 12 metri, necessari al consolidamento di ogni singola sponda verranno poi collegati tra loro con un cordolo che fungerà da base d’appoggio per le estremità dell’impalcato della lunghezza di circa 30 metri.

Sarà largo circa 10 grazie alle due corsie di 3,50 metri ciascuna, un marciapiede pedonale da un lato e la pista ciclabile dall’altro, oltre ai parapetti laterali. Avrà una portata di 300 quintali per consentire il passaggio ai bisonti della strada e dei mezzi di soccorso come quelli dei vigili del fuoco in caso d’incendi.

Dovrà essere operativo entro maggio quindi prima della prossima estate per risponde ai flussi di traffico dei vacanzieri diretti sulle spiagge di Focene e Fregene. Per il momento il traffico dei mezzi continuerà a impegnare l’attraversamento provvisorio, costruito prima dell’inizio della demolizione del fatiscente collegamento che univa viale di Porto con via dell’Idrovore di Fiumicino.

Intanto, i residenti segnalano lo sfaldamento del bitume lungo le carreggiate delle vie, con crepe pericolose per la viabilità, che conducono alla struttura realizzata per superare il canale di bonifica.