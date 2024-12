Aliquote IMU 2025. Prete (FdI): “Stiamo lavorando su soluzioni reali e praticabili per i cittadini”

“L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per un sistema di tassazione più giusto ed equo”

Durante il Consiglio comunale, sono stati discussi due emendamenti proposti dal Capogruppo del Partito Democratico riguardanti le aliquote IMU per l’anno 2025 e bocciate dalla maggioranza. A questo proposito, è intervenuto il Capogruppo Fratelli d’Italia, Agostino Prete, in replica alle critiche sollevate dall’opposizione.

“È singolare che le stesse questioni che avrebbero potuto risolvere nei dieci anni in cui sono stati al governo, oggi le chiedono a noi. Mentre loro hanno avuto il tempo di agire senza ottenere risultati concreti, questa amministrazione è impegnata a risolvere problemi storici del territorio, con un programma serio e risolutivo, in particolare per quanto riguarda i vincoli che attanagliano Isola Sacra” ha dichiarato Agostino Prete.

“Stiamo lavorando – aggiunge – su soluzioni reali e praticabili per i cittadini, che risolvano definitivamente le criticità con un approccio pragmatico che guarda al futuro e gli emendamenti presentati ieri dall’opposizione non erano conformi alle esigenze attuali”.

“La maggioranza ha ribadito così l’impegno a risolvere le problematiche legate ai vincoli urbanistici e ambientali che da anni ostacolano lo sviluppo di molte aree del Comune. L’Amministrazione comunale di Fiumicino continuerà a lavorare per un sistema di tassazione più giusto ed equo, che risponda in maniera adeguata alle caratteristiche uniche del nostro territorio, ponendo fine a un lungo periodo di immobilismo e incertezze” ha concluso Prete in linea con tutti gli esponenti del Gruppo Fratelli d’Italia.