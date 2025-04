Al via la campagna sulla sanità pubblica sul territorio “Se curarsi diventa difficile”

Il PD chiede risposte sui due presidi territoriali di Fiumicino e Palidoro.

Ieri pomeriggio, presso il circolo Alesi, i dirigenti dei circoli di Maccarese, Fiumicino Alesi e Aldo Moro insieme alla segretaria Comunale del Partito Democratico di Fiumicino Michela Califano e al delegato alla sanità per il Pd provinciale, Raffaele Megna, hanno dato il via ufficiale alla campagna politica e di informazione dal titolo “Se curarsi diventa difficile”.

“L’iniziativa è il frutto di varie iniziative sulla sanità che il partito del Comune di Fiumicino ha organizzato nelle ultime settimane, in linea con il partito democratico provinciale, che ne ha proposte di analoghe in altri Comuni dell’area metropolitana”, ha dichiarato Megna.

Due le questioni che si è deciso di affrontare:

Casa della salute di Palidoro, inaugurata nel 2021 con una spesa di 1,5 milioni di euro e di fatto mai veramente decollata, con un servizio ai minimi termini. Chiediamo l’adeguamento della struttura e l’utilizzo dei macchinari presenti e mai usati.

inaugurata nel 2021 con una spesa di 1,5 milioni di euro e di fatto mai veramente decollata, con un servizio ai minimi termini. Chiediamo l’adeguamento della struttura e l’utilizzo dei macchinari presenti e mai usati. Poliambulatorio di via Coni Zugna, per il quale esiste già un finanziamento da 6,3 milioni di euro per trasformarlo in ospedale di comunità da 25 posti letto. Che fine hanno fatto quel progetto e quei fondi?

Da oggi il Partito democratico di Fiumicino inizia quindi la prima fase della campagna, ovvero quella della sensibilizzazione dei cittadini. Attraverso la distribuzione di 10 mila volantini e delle campagne social mirate, si cercherà di far conoscere lo stato dell’arte della sanità pubblica sul territorio comunale. “Poi seguiranno altre assemblee e iniziative pubbliche di cui renderemo pubblico il calendario a breve. Ci vorrà tempo – ha concluso Megna – ma andremo fino in fondo per ottenere risposte e soluzioni”.