Aggressioni Fiumicino; Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni: “La situazione è ormai insostenibile”

“Chiediamo al Sindaco la convocazione immediata del Comitato Provinciale”

“Dopo i gravi episodi di violenza che hanno recentemente colpito il nostro territorio, in particolare la vile aggressione ai danni dell’ex candidato sindaco di centrodestra Mauro Gonnelli, riteniamo sia giunto il momento di agire con decisione” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Parallelamente, i continui episodi legati alla cosiddetta ‘malamovida’ così definita dallo stesso Sindaco – proseguono – tra cui l’episodio che ha visto coinvolto un gruppo di scout, stanno rendendo la situazione ormai insostenibile”.

“Per questo motivo – rimarcano i membri dell’Opposizione – presenteremo una mozione per chiedere al Sindaco la convocazione immediata del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza. È fondamentale che non sia solo la Procura di Civitavecchia ad affrontare questi episodi, come abbiamo avuto modo di leggere, ma che intervenga anche la Prefettura, affinché si possa mettere in campo un’azione preventiva ed efficace contro un degrado sociale che sta degenerando. Non possiamo permettere che il nostro territorio venga lasciato solo. È tempo di risposte concrete, di un piano condiviso con tutte le autorità competenti, che dia sicurezza e fiducia ai cittadini”.

“Infine, non possiamo non sottolineare la debolezza delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco in merito alla brutale aggressione subita da Mauro Gonnelli. Una presa di posizione blanda e poco incisiva – ammoniscono – che lascia spazio a dubbi e interrogativi su un episodio dai contorni sempre più oscuri. Cosa c’è dietro tutto questo? Colpisce il silenzio e la cautela in questo caso, soprattutto se si pensa a come, in situazioni poi rivelatesi infondate, le forze della maggioranza si fossero invece lanciati in prese di posizione pubbliche e roboanti. Serve coerenza, serve responsabilità”.

“Inoltre, riguardo alla questione dei parcheggi, se non verranno convocate al più presto le Commissioni consiliari competenti, chiederemo la convocazione della Commissione Trasparenza. È necessario fare chiarezza sull’attuale regolamentazione e comprendere a che punto siano i procedimenti rispetto alle regole che risultavano in vigore fino a poco tempo fa. Serve un confronto trasparente e responsabile per rassicurare la città e i suoi cittadini” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Bonanni