Agevolazioni rette servizi comunali, Azione Fiumicino: “Realtà in divenire o ennesima promessa elettorale tradita?”

Irienti e Antonini: “Per l’ennesima volta a farne le spese sono le famiglie”

“Nel corso della campagna elettorale per le recenti elezioni comunali, Mario Baccini, candidato a sindaco, ha posto al centro del suo programma una serie di misure per sostenere le famiglie, con particolare attenzione all’accesso ai servizi educativi ed extra-scolastici. Tra le promesse principali, figurava l’agevolazione del pagamento delle rette per i servizi comunali, incluse quelle per gli asili nido e i centri estivi. Un’iniziativa che mirava a ridurre il peso economico sulle famiglie di Fiumicino, un tema particolarmente sentito dopo le recenti modifiche alle tariffe dei servizi pubblici” dichiarano Gianmarco Irienti, Segretario di Azione Fiumicino e Alessandra Antonini vicesegretaria di Azione Fiumicino.

“Tuttavia – proseguono – a distanza di tempo dalle elezioni, le famiglie si trovano a fare i conti con aumenti nelle rette dei nidi comunali, un fattore che ha suscitato alcune preoccupazioni e domande in merito all’effettiva attuazione delle promesse fatte in campagna elettorale”.

“Sebbene le modifiche alle tariffe siano state presentate come necessarie per il miglioramento della qualità dei servizi, non sono mancate le osservazioni riguardo alla distanza tra quanto promesso e la realtà dei fatti. L’amministrazione di Baccini aveva infatti dichiarato – sottolineano – l’intenzione di alleggerire il carico economico per le famiglie, ma con l’attuale incremento delle rette, alcuni genitori si chiedono se le aspettative iniziali siano state pienamente soddisfatte”

.

“L’arrivo della retta relativa al mese di gennaio 2025 è stato un fulmine a ciel sereno per le famiglie che usufruiscono del servizio – rimarcano – Incrementi fino al 60% e per importi fino a 90 euro superiori alle rette dell’anno 2024 hanno rappresentato una vera stangata per i genitori che affidano i loro piccoli ad un servizio, quello dei nidi comunali, che peraltro non risulta migliorato bensì come sempre in affanno vista la carenza di personale e i turni estenuanti delle educatrici.

Questi alcuni commenti dei genitori interessati “Siamo famiglie con redditi base, che portano i propri figli al nido per necessità e non per divertimento. Come si può pensare di chiederci oltre 900 euro in più all’anno!” e ancora “Questa amministrazione ha iniziato una politica anti-famiglia già lo scorso anno interdicendo le famiglie monoreddito dal servizio del Nido d’estate: prosegue aumentando le rette e non migliorando affatto il servizio! Siamo delusi e di certo non si può continuare in questa direzione”.

“Per l’ennesima volta le promesse elettorali sono rimaste tali e, come sempre, a farne le spese sono le famiglie, che rappresentano la stragrande maggioranza della comunità del comune di Fiumicino” concludono Gianmarco Irienti e Alessandra Antonini

(Immagine dal web)