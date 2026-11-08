Aeroporto, Opposizione: “Il dibattito pubblico si faccia a Maccarese, basta evitare il cuore del problema”

I gruppi consiliari chiedono un incontro sul territorio interessato dal progetto di sviluppo del Leonardo da Vinci: “Non si può decidere il futuro di un territorio senza ascoltare chi lo vive”

“Dopo la terza riunione del dibattito pubblico sul progetto di sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci, svoltasi venerdì 6 novembre, siamo tornati a chiedere ufficialmente che uno degli incontri venga organizzato a Maccarese, nel cuore del territorio direttamente interessato dagli interventi previsti”, così i gruppi consiliari di opposizione a Fiumicino.

“Continuiamo a ripeterlo: è necessario portare il confronto a Maccarese. Non è una richiesta secondaria, ma una condizione fondamentale perché il dibattito pubblico sia davvero tale. Altrimenti tutto il resto rischia di diventare fuffa. Parliamo di un progetto da circa nove miliardi di euro, che vede gran parte della popolazione contraria e che, se realizzato, è destinato a produrre trasformazioni profonde sul nostro territorio e sulla vita di migliaia di cittadini. Per non parlare delle oltre cento famiglie che sarebbero costrette ad abbandonare la propria casa. Non si può pensare di discutere un intervento di queste dimensioni senza andare proprio nei luoghi che ne subiranno maggiormente le conseguenze”.

“Maccarese e Fregene – spiegano – sono al centro delle questioni più delicate, dal consumo di suolo agli effetti ambientali, fino alle ricadute sulla viabilità e sulla qualità della vita. Eppure si continua a evitare proprio questo territorio, nonostante la disponibilità di sale pubbliche dove organizzare un incontro e consentire ai cittadini di partecipare. Il dibattito pubblico non è una concessione di ADR, ma uno strumento di confronto e partecipazione. È un dovere nei confronti delle comunità coinvolte, non un appuntamento da gestire a discrezione del proponente. Forse qualcuno non lo ha ancora capito, oppure quei nove miliardi pesano troppo sulla coscienza di qualcuno?”.

“È proprio per questo che abbiamo presentato una richiesta ufficiale: vogliamo che il dibattito pubblico arrivi a Maccarese, che i cittadini possano confrontarsi direttamente con chi propone il progetto e che le loro osservazioni trovino spazio nel percorso di valutazione. Non si può decidere il futuro di un territorio senza ascoltare chi lo vive ogni giorno”, concludono i gruppi consiliari di opposizione, Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Erica Antonelli, Paolo Calicchio del Partito Democratico; Angelo Petrillo, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli della Lista Civica Ezio; Barbara Bonanni di Sinistra Italiana e Reti Civiche.