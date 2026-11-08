Case Ater Villaggio Azzurro, priorità agli interventi urgenti. Si apre la possibilità di vendita degli alloggi

Sopralluogo e confronto con i residenti dell’assessore Angelo Caroccia e della presidente della Commissione Urbanistica Laura Corrotti

Manutenzioni urgenti, criticità strutturali e la possibilità, per gli attuali inquilini, di acquistare gli alloggi in cui vivono. Sono questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto nella mattinata di ieri, sabato 7 novembre, presso il comprensorio delle case Ater del Villaggio Azzurro, a Fiumicino.

A confrontarsi direttamente con i residenti sono stati l’assessore comunale all’Edilizia, Trasporti, Patrimonio, Ater, Taxi e Ncc, Angelo Caroccia, e la presidente della Commissione Urbanistica, Casa e Rifiuti, Laura Corrotti.

Un incontro che ha rappresentato soprattutto un momento di ascolto delle famiglie residenti, che da tempo chiedono risposte concrete su una serie di problematiche riguardanti la manutenzione e la sicurezza degli immobili. Questioni già segnalate in più occasioni e che ora saranno nuovamente portate all’attenzione dell’Ater della Provincia di Roma, con il coinvolgimento delle istituzioni competenti.

Fognature, infiltrazioni e alberature: le priorità dei residenti

Numerose le criticità emerse durante il confronto, a partire dalle condizioni delle condutture fognarie, fino alla necessità di intervenire sui lastrici solari e sui relativi discendenti per lo smaltimento delle acque piovane. Particolare attenzione è stata riservata anche alla situazione delle alberature presenti nel comprensorio, per le quali, secondo quanto emerso, non sarebbero più sufficienti semplici interventi ordinari, ma occorrerebbe programmare un appalto specifico.

“Gli argomenti segnalati, già in più occasioni, riguardano gli interventi sulle condutture fognarie, sui lastrici solari e sui relativi discendenti, oltre alla situazione delle alberature, che necessita ormai di un appalto apposito”, ha dichiarato l’assessore Angelo Caroccia.

Tra le ulteriori problematiche evidenziate figurano anche alcuni cornicioni che richiedono interventi di manutenzione e le condizioni di diverse cantine e autorimesse, dove la presenza di una falda acquifera particolarmente superficiale provoca criticità alle pavimentazioni.

Alloggi Ater, si valuta la possibilità di vendita agli attuali inquilini

Ma a suscitare particolare interesse tra i residenti è stata anche la questione relativa a una possibile vendita degli alloggi Ater agli attuali assegnatari. Su questo fronte, la presidente della Commissione Urbanistica, Laura Corrotti, ha manifestato la propria disponibilità ad approfondire alcuni casi amministrativi rimasti irrisolti nel corso degli anni e ad avviare un’interlocuzione con Ater Provincia per verificare la concreta fattibilità di un eventuale percorso di vendita.

Un’ipotesi che, è stato precisato durante l’incontro, dovrà necessariamente tenere conto della volontà degli inquilini, delle condizioni previste per ciascuna palazzina e del completamento di tutti i passaggi amministrativi e burocratici richiesti. Un punto, tuttavia, è stato chiarito con particolare attenzione: nessuna conseguenza per chi non fosse interessato ad acquistare la propria abitazione.

“È stato chiarito che chi non è interessato all’acquisto non subirà alcuna conseguenza”, ha sottolineato Caroccia, rassicurando i residenti rispetto a un tema particolarmente delicato.

Nei prossimi giorni il confronto con i vertici Ater

L’incontro di Villaggio Azzurro non resterà, nelle intenzioni degli amministratori, un momento isolato. Il prossimo passaggio sarà infatti un confronto diretto con i vertici dell’Ater Provincia, per definire le priorità e individuare le procedure necessarie ad affrontare le problematiche emerse.

“Nei prossimi giorni, insieme alla presidente Laura Corrotti, incontreremo i vertici di Ater Provincia per programmare le procedure amministrative e gli interventi da mettere in campo in tempi ragionevoli”, ha annunciato l’assessore Caroccia.

Per i residenti del Villaggio Azzurro si apre dunque una fase importante, nella quale alle richieste di manutenzione e sicurezza si affianca la prospettiva di un possibile acquisto degli alloggi. La vera sfida sarà ora trasformare gli impegni e le disponibilità emerse durante l’incontro in un programma concreto di interventi, con tempi certi e risposte attese da anni dalle famiglie del comprensorio.