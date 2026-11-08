Turismo, Fiumicino sostiene ‘Destinazione Costa Lazio’, rete di 31 attività balneari

Dal litorale di Fregene a Torvaianica, un progetto per valorizzare mare, cultura e natura tutto l’anno

di Dario Nottola

L’amministrazione comunale di Fiumicino sostiene la prossima nascita, per iniziativa di imprenditori balneari, del Programma di Rete denominato “Destinazione Costa Lazio”. Il programma aggrega 31 stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative del litorale compreso tra Fregene e Torvaianica, nei territori dei Comuni di Fiumicino (capofila), Roma e Pomezia. Soggetto beneficiario è il Comune di Fiumicino, nel cui territorio è presente il maggior numero di attività aderenti, ben 22 tra Isola Sacra, Focene, Fregene e Passoscuro.

La vocazione della Rete è balneare ed esperienziale. Lo stabilimento balneare non è inteso solo come luogo di servizio stagionale, ma come presidio di accoglienza del litorale: il punto in cui il visitatore arriva, sosta e dal quale può partire alla scoperta dell’archeologia di Ostia Antica, Porto e Lavinium, delle pinete e delle riserve naturali, degli sport del mare, dell’enogastronomia e degli eventi. È la vocazione di una filiera che già oggi accoglie un pubblico ampio e trasversale (residenti dell’area metropolitana, famiglie, sportivi, turisti in transito dall’aeroporto), ma che lo fa in ordine sparso.

La visione del programma è quella di far percepire l’intera costa romana come un’unica destinazione turistica, con un nome, un’identità visiva e un insieme di servizi comuni: Costa Lazio. Il payoff del brand, “Il mare è la porta”, sintetizza il posizionamento: il mare come ingresso a un patrimonio di cultura, archeologia, natura, sport, benessere, enogastronomia ed eventi, da vivere tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi.

Il posizionamento si fonda su tre leve distintive:

Prossimità all’hub di accesso internazionale: l’aeroporto di Fiumicino è a pochi minuti dai lidi della Rete. Intercettare i passeggeri in arrivo, in partenza o in transito con un messaggio unitario significa trasformare un flusso oggi «di passaggio» in domanda per il litorale.

l’aeroporto di Fiumicino è a pochi minuti dai lidi della Rete. Intercettare i passeggeri in arrivo, in partenza o in transito con un messaggio unitario significa trasformare un flusso oggi «di passaggio» in domanda per il litorale. Integrazione mare-cultura-natura: nessun’altra costa italiana di pari accessibilità affianca agli stabilimenti siti archeologici di rango mondiale e una riserva naturale statale. Il programma rende questa integrazione un prodotto leggibile e fruibile.

nessun’altra costa italiana di pari accessibilità affianca agli stabilimenti siti archeologici di rango mondiale e una riserva naturale statale. Il programma rende questa integrazione un prodotto leggibile e fruibile. Offerta tutto l’anno: gli stabilimenti della Rete sono attivi anche fuori stagione (ristorazione, eventi, sport, benessere). Il brand e il Beach Pass rendono visibile e prenotabile questa offerta, contrastando la percezione di una costa «chiusa» da ottobre a maggio.

Il posizionamento è coerente con l’identità visiva già definita per la Rete: la palette «Colori del Tirreno, del tufo e della pineta» (Blu Tirreno, Mare, Sole, Acqua, Pineta, Tufo, Calce, Inchiostro) traduce in segni grafici i tre elementi del racconto territoriale: il mare, l’archeologia e la natura.

Il Comune di Fiumicino intende sostenere la Rete aderendo a un bando della Regione Lazio per la costituzione e l’avvio di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada. A tal proposito, la Giunta ha approvato una delibera con cui è stato approvato il Programma di Rete “Destinazione Costa Lazio” del costituendo Soggetto Promotore tra gli imprenditori del settore delle attività di filiera del turismo balneare. La delibera ha inoltre dato mandato al dirigente dell’Area Pianificazione Economica, Attività Produttive e Suap, Cultura di provvedere a tutti gli atti amministrativi legati all’iniziativa.