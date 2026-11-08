Ferrovie: lavori per la fermata Pigneto, modifiche ai treni per due fine settimana

Circolazione interessata tra Roma Tiburtina e Ostiense dal 13 al 15 e dal 20 al 22 novembre. Regolare il Leonardo express

di Dario Nottola

Nei fine settimana del 13-15 e del 20-22 novembre, a partire dalla sera del venerdì fino alla domenica, la circolazione ferroviaria sarà interessata da modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto (i treni saranno cancellati tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. La circolazione sarà attiva solo sulle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina-Roma Tiburtina e viceversa e Roma Ostiense-Fiumicino Aeroporto e viceversa) e FL3 Roma-Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati a Roma Ostiense o avranno origine dalla stessa stazione).

Il servizio Leonardo express da e per Fiumicino Aeroporto sarà regolare. Per ulteriori lavori, nel solo fine settimana del 13-15 novembre, saranno interessati da modifiche anche alcuni treni delle linee FL2 Roma-Avezzano, FL4 Roma-Velletri, FL5 Roma-Civitavecchia, FL6 Roma-Cassino e Roma-Rieti