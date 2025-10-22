Aeroporto, Calcaterra: “No alla quarta pista, basta speculazioni su Fiumicino”

“Più voli e meno tutele per i cittadini. Fiumicino non ha bisogno di nuove piste”

“I soliti abitanti di Fiumicino Paese, con alcuni ‘imprenditori’ molto illuminati, continuano a pensare che il Comune finisca ai loro confini, dimenticando che Fiumicino è oggi una città estesa e complessa” lo dichiara Stefano Calcaterra ex capogruppo PD.

“Con oltre 200 km² di territorio – aggiunge – il quinto comune d’Italia per estensione, e una crescita di circa 1.300 nuovi residenti l’anno, Fiumicino ha ormai raggiunto quasi 90.000 abitanti. Una crescita che si è concentrata soprattutto nelle località del nord del Comune, come Aranova e Maccarese, dove oggi vivono circa 40.000 persone”.

“Per questo, esultare per la possibile diminuzione dei voli su Isola Sacra fingendo di ignorare che, allo stesso tempo, si raddoppierebbero i sorvoli e i disagi sul resto del territorio è una vergogna – ribadisce Calcaterra – Le conseguenze sarebbero pesantissime: svalutazione delle abitazioni, danni paesaggistici e rischi per la salute dei cittadini del nord del Comune. Non è un caso che la Regione Lazio abbia aperto a Palidoro una Casa della Salute proprio per rispondere alle esigenze di un’area ormai densamente popolata”.

“E poi, parliamoci chiaro, immaginare un calo dell’80% dei voli su Isola Sacra è pura fantasia – rimarca – a meno che non si voglia chiudere la prima pista, ipotesi non prevista nel nuovo piano presentato da ADR”.

“L’aeroporto di Fiumicino non ha bisogno di una quarta o quinta pista, ma di uno sviluppo sostenibile all’interno dell’attuale sedime e, soprattutto, di migliori condizioni per i lavoratori: meno precarietà, salari dignitosi e più diritti” conclude Stefano Calcaterra