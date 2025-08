Acqua Potabile. Zorzi e Califano: “Comune e Regione litigano e a rimetterci sono i cittadini”

“Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre ostaggio di una guerra politica che non fa ben sperare”

Sull’annosa questione del servizio idrico delle zone di Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella intervengono, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano e il consigliere comunale del Pd di Fiumicino, Fabio Zorzi.

“Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre non sono solo senza acqua potabile ma sono anche ostaggio di una guerra politica tra Regione e Comune di Fiumicino che non fa ben sperare. La situazione è chiara: Arsial non ha alcuna intenzione di prendersi la responsabilità di ciò che sta accadendo, la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino, scaricato dai suoi alleati, nemmeno. In mezzo i cittadini gli unici a rimetterci” lo dichiarano Michela Califano e Fabio Zorzi.

“Il problema della potabilità dell’acqua non è di oggi, certo – sottolineano – ma c’è sempre stata la disponibilità a trovare soluzioni. Lo stanziamento per l’attivazione della nuova condotta che realizzata a Testa di Lepre, il blocco del pagamento del servizio per i cittadini interessati. Segnali di vicinanza. Oggi, con il cambio di giunta comunale e regionale, la situazione si è completamente capovolta. Anzi, di fronte a delle richieste precise: un tavolo di confronto tra gli enti, Arsial, Regione e Comune di Fiumicino per capire come venire a capo del problema e lo sblocco di ristori per l’approvvigionamento idrico la risposta è stata sempre la stessa: negativa. I cittadini sono stati abbandonati”.

“Non bastasse a Tragliatella, nella parte di competenza del Comune di Roma, sono stati sbloccati 6.3 milioni di euro per la nuova rete fognaria e idrica. Una beffa. La differenza tra buona amministrazione e mala amministrazione sta tutta qui” concludono Califano e Zorzi