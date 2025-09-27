Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 27 Settembre 2025

Acqua potabile, Coronas (FI): “Famiglie e imprese non possono vivere nell’incertezza”

Dopo il guasto in via dell’Arrone, il capogruppo azzurro chiede manutenzione strutturale e reti più moderne

 

 

“La riparazione della condotta idrica di via dell’Arrone, che ha lasciato i residenti senz’acqua per diversi giorni, è un segnale importante: l’Amministrazione ha dimostrato ascolto e tempestività. Ma i cittadini hanno diritto a servizi essenziali che funzionino sempre, senza interruzioni che mettono in difficoltà famiglie e attività economiche” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

 

“Garantire la continuità dell’acqua potabile – prosegue – significa garantire dignità e qualità della vita. È inaccettabile che intere strade restino isolate per guasti che si ripetono ciclicamente. Le famiglie non possono essere costrette a vivere nell’incertezza e le imprese locali rischiano danni economici diretti. Servono piani di manutenzione strutturali e coordinamento costante tra Comune, Regione e gli enti gestori”.

 

“Forza Italia continuerà a sostenere ogni iniziativa che punti a infrastrutture più moderne ed efficienti. La nostra città cresce, il numero di abitanti aumenta e i servizi devono essere all’altezza: investire oggi in reti idriche affidabili significa garantire un futuro sereno a tutta la comunità di Fiumicino” conclude Coronas

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Acqua potabile Alessio Coronas Arrone
Articoli correlati
Articoli

Accoltellamento in pieno centro a Fiumicino, 43enne ferito nella notte

sabato, 27 Settembre 2025
Cronaca

Fiumicino, al via i lavori per la Parrocchia Ortodossa Romena “San Dionigi l’Umile”

sabato, 27 Settembre 2025
Focus

A Ostia torna la Sagra della Seppia

sabato, 27 Settembre 2025
Spettacolo

"One for Liburna" grande successo per l'evento organizzato dal comitato Saifo

sabato, 27 Settembre 2025
Politica

Acqua potabile, Coronas (FI): "Famiglie e imprese non possono vivere nell’incertezza”

sabato, 27 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz