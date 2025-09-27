Acqua potabile, Coronas (FI): “Famiglie e imprese non possono vivere nell’incertezza”

Dopo il guasto in via dell’Arrone, il capogruppo azzurro chiede manutenzione strutturale e reti più moderne

“La riparazione della condotta idrica di via dell’Arrone, che ha lasciato i residenti senz’acqua per diversi giorni, è un segnale importante: l’Amministrazione ha dimostrato ascolto e tempestività. Ma i cittadini hanno diritto a servizi essenziali che funzionino sempre, senza interruzioni che mettono in difficoltà famiglie e attività economiche” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Garantire la continuità dell’acqua potabile – prosegue – significa garantire dignità e qualità della vita. È inaccettabile che intere strade restino isolate per guasti che si ripetono ciclicamente. Le famiglie non possono essere costrette a vivere nell’incertezza e le imprese locali rischiano danni economici diretti. Servono piani di manutenzione strutturali e coordinamento costante tra Comune, Regione e gli enti gestori”.

“Forza Italia continuerà a sostenere ogni iniziativa che punti a infrastrutture più moderne ed efficienti. La nostra città cresce, il numero di abitanti aumenta e i servizi devono essere all’altezza: investire oggi in reti idriche affidabili significa garantire un futuro sereno a tutta la comunità di Fiumicino” conclude Coronas