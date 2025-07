Pizzica, libri e concerti: un weekend pieno di appuntamenti a Maccarese e Fregene

Un fine settimana tra cultura e spettacolo: ecco tutti gli eventi da non perdere

di Dario Nottola

Sarà un pieno di appuntamenti il fine settimana a Fregene e Maccarese, tra concerti, eventi e presentazioni di libri. Oggi secondo appuntamento con “I GIOVEDI DI FREGENE” per tutti gli appassionati di motori, moda, musica e della buona cucina. Viale Castellammare chiude le porte al traffico e si trasforma in una via per l’arte. Il progetto, promosso dall’associazione dei Commercianti di Marina di Fregene, in sinergia con i Club Scuderia Romana La Tartaruga e Motori d’Altri tempi, e patrocinato dal Comune di Fiumicino, vede questa sera il secondo evento con il tema moto HD Harley Davidson. Da non perdere, dalle 19, due mercatini distinti e giochi per i bambini rigorosamente su Viale Castellammare.

Domani, alle 19, il Giardino della Biblioteca “Gino Pallotta” di Fregene ospiterà la presentazione del libro “Storia della moda italiana. Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino” del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa. L’evento, dal titolo “La moda tra talento, storia e business etico”, rappresenterà un’occasione per approfondire le connessioni tra arte, creatività, cultura d’impresa e Made in Italy. Sabato alle 18, presso il Castello di San Giorgio, a Maccarese, sarà presentato per la prima volta “Naturalista di Campagna. La vita di campagna nell’educazione dell’infanzia“, l’ultimo libro di Riccardo Di Giuseppe, naturalista e divulgatore scientifico. Si tratta di un saggio dove il naturalista affronta il tema “l’outdoor education”, l’approccio pedagogico che utilizza l’ambiente esterno come spazio di apprendimento e dove la natura e la campagna diventano “aule a cielo all’aperto” dove i bambini imparano facendo.

Per “Maccarese d’Estate” sempre sabato, nei giardini del Castello, alle 20.30, “Pizzica, Tarantelle e canti popolari del sud“: una lezione di pizzica con Franca Tarantino ed a seguire il Concerto a cura del gruppo musicale Aranira, con ingresso libero e gratuito. Continua, infine, l’estate del Museo del Saxofono a Maccarese: sabato, alle 21.30, nell’ambito della rassegna “Fai bei suoni”, in scena “The Sound of Blue”, un concerto firmato Gattone Ensemble. Un viaggio musicale in cui la grande tradizione jazzistica incontra la sensibilità contemporanea e originale del contrabbassista Renato Gattone, punto di riferimento nel jazz italiano, la quale precisione ritmica e finezza interpretativa costituiscono l’anima pulsante del gruppo.

Un organico che non vede la presenza di batteria né pianoforte: è proprio questa scelta a rendere unico il progetto, presentando una tessitura sonora leggera e avvolgente, costruita attorno all’intreccio di fiati e vibrafono. Un suono limpido, elegante, quasi cameristico, dove ogni nota respira e ogni voce si armonizza con l’altra in perfetto equilibrio, interpretata da un ensemble di eccellenza formato da Gianluca Galvani alla cornetta, Carlo Ficini al trombone, Attilio Berni al sax baritono e Jordan Corda al vibrafono. Il repertorio spazia da brani vivaci a momenti più intimi e malinconici, in cui emerge il lato più lirico e profondo del jazz.