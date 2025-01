“Pedalaria”, Di Genesio Pagliuca: “Fiumicino si allinea alle grandi città europee”

“Un progetto che abbiamo fortemente voluto e che ADR ha realizzato su nostra richiesta”

“Fiumicino compie un passo significativo verso la sostenibilità e la sicurezza con l’inaugurazione di ‘Pedalaria’, la nuova pista ciclopedonale realizzata nei pressi dell’Aeroporto di Fiumicino” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Questo intervento – aggiunge – rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità dolce, offrendo una soluzione sicura e funzionale non solo agli appassionati di bici, ma anche ai turisti, ai viaggiatori e ai migliaia di lavoratori del ‘Leonardo da Vinci’, uno dei principali scali aeroportuali d’Europa”.

“Con una lunghezza di 3,5 chilometri, ‘Pedalaria’ non è soltanto una pista, ma un vero e proprio collegamento strategico – sottolinea Di Genesio Pagliuca – La nuova infrastruttura si inserisce nel Corridoio C5, che parte da viale Lago di Traiano e si estende verso via Portuense, costeggiando gli argini transitabili del Tevere. Grazie a questo tracciato, è possibile raggiungere comodamente la periferia sud di Roma, ampliando le possibilità di spostamento sostenibile per cittadini e visitatori”.

“Si tratta di un progetto che abbiamo fortemente voluto e che ADR ha realizzato su nostra richiesta – rimarca il Capogruppo PD – Nonostante inizialmente sia stato oggetto di critiche e scetticismi, oggi chi allora lo sbeffeggiava riconosce la sua utilità e il valore aggiunto che apporta alla comunità. In questo modo Fiumicino si allinea agli standard delle grandi città europee. Questa è la sostenibilità che vogliamo e non quella legata a merce di scambio per altro” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca