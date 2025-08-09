Passoscuro rende omaggio ad Alvaro Cirignano: intitolato a lui il campo da basket di via Serrenti

Cerimonia con il sindaco Baccini, autorità e cittadini per ricordare l’impegno sportivo e solidale di una figura storica della comunità.

Alla presenza del sindaco Mario Baccini si è tenuta, venerdì 8 agosto, la cerimonia di intitolazione del campo da basket di via Serrenti ad Alvaro Cirignano, stimato concittadino e figura centrale nella vita sociale e sportiva di Passoscuro.

Un momento di grande partecipazione, al quale hanno preso parte anche autorità civili e religiose, i consiglieri comunali Massimiliano Catini e Stefano Calandra e l’ex consigliera Paola Magionesi, per ricordare un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri con discrezione, generosità e instancabile impegno.

Alvaro Cirignano è stato una colonna portante della ASD Polisportiva Passoscuro Calcio 1975, in particolare nel settore giovanile, dove ha contribuito alla formazione di generazioni di ragazzi, trasmettendo i valori dello sport, del rispetto e della solidarietà.

Oltre all’ambito sportivo, ha svolto un ruolo attivo nella parrocchia di Sant’Anna, promuovendo numerose iniziative di beneficenza e contribuendo alla crescita della comunità con spirito di servizio. Come responsabile della Caritas di zona, ha operato quotidianamente – e sempre lontano dai riflettori – per sostenere le persone in difficoltà, incarnando i valori dell’altruismo e dell’umanità.

“Con questa intitolazione vogliamo celebrare non solo l’uomo, ma anche i valori che ha rappresentato per tutta la comunità – ha affermato il sindaco Baccini –. La figura di Alvaro Cirignano resterà un esempio per Passoscuro, soprattutto per i giovani, che da oggi avranno un luogo a lui dedicato dove crescere, giocare e imparare il significato del vero spirito di comunità”.