Palidoro, al via i lavori per l’ampliamento della mensa scolastica di San Carlo

Nuovi spazi grazie ai fondi PNRR: struttura moderna e più capiente entro il 2026.

Al via i lavori per l’ampliamento della mensa della scuola di San Carlo a Palidoro, finanziati grazie al PNRR. Il progetto prevede la costruzione di nuovi spazi per la mensa scolastica e rientra nell’ambito del bando del Ministero dell’Istruzione, a cui l’Amministrazione Comunale ha partecipato nel luglio 2024 per potenziare i servizi educativi nel nostro territorio.

“Siamo riusciti a ottenere i fondi necessari per realizzare una nuova struttura e garantire una mensa più moderna e capiente, al servizio di un numero crescente di alunne e alunni – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. – Il nuovo edificio consentirà un’organizzazione più funzionale degli spazi, favorendo la convivialità e il rispetto delle normative di sicurezza e igiene. Inoltre, offrirà la possibilità di attivare il tempo pieno nel plesso – prosegue – Con questo progetto, confermiamo il nostro impegno per il miglioramento continuo delle strutture scolastiche, in linea con la missione di sostenibilità e innovazione del PNRR. Si prevede che la nuova mensa sarà pronta entro il 2026.”