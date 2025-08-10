Ostia, incendio in un cantiere di rimessaggio: alcune imbarcazioni in fiamme (VIDEO)

Feriti tre Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, uno è in codice rosso.

Alle 8.45 circa la Sala Operativa dei Vigili del fuoco (S.O.) ha inviato in via delle Orcadi 94, a Ostia, 2 squadre VF di terra (13 A e 11 A), la motobarca VF R 12, 4 autobotti VF, il carro autoprotettori, oltre al capo turno e al funzionario di guardia, per un incendio divampato all’interno di un cantiere-rimessaggio di barche.

Le cause sono al momento imprecisate; nessuna persona è rimasta coinvolta. Quattro le imbarcazioni interessate dalle fiamme oltre a due magazzini di attrezzature nautiche, spinte dal vento fino a ridosso di un canneto esterno al muro perimetrale del cantiere.

AGGIORNAMENTO

Durante le operazioni di spegnimento del rogo, che oltre ad aver interessato l’area del cantiere navale distruggendo diverse imbarcazioni ed il magazzino, si è esteso alla fitta vegetazione della zona, sono rimasti feriti tre Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia.

Uno di loro è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia mentre gli altri due sono stati ricoverati per accertamenti. I pompieri da quanto si apprende sembra siano stati intossicati dal monossido di carbonio e colpiti da malore dovuto dalle alte temperature della zona di intervento.