Nuovi medici di base in arrivo sul territorio, incontro tra Severini e il responsabile del Distretto ASL RM3

Le sedi interessate saranno Torrimpietra, Fiumicino città, Isola Sacra, Aranova, Tagliatella, Le Vignole, Parco Leonardo, Fregene, Palidoro e Passoscuro.

Il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, ha incontrato il responsabile del Distretto sanitario locale dell’ASL RM3, dott. Filippo Muscolo, per fare il punto sulle azioni avviate al fine di potenziare la presenza di medici di base sul territorio.

Nel mese di luglio il Distretto ha inoltrato la richiesta formale per l’inserimento di otto nuovi medici, da distribuire in diverse località del Comune. Il primo inizierà a operare a Fiumicino città già da metà settembre, mentre entro la fine dell’anno è previsto l’arrivo degli altri sette professionisti.

“Ringrazio il dott. Muscolo per la disponibilità e la chiarezza nel presentare la situazione attuale – ha dichiarato Severini –. È importante che le istituzioni si muovano insieme per garantire a tutti il diritto alla salute, in ogni quartiere e frazione del nostro Comune”.

Durante l’incontro, Severini ha inoltre sollecitato l’attivazione di un servizio di pediatria nella zona di Parco Leonardo, attualmente priva di copertura. Il dott. Muscolo ha assicurato la massima attenzione alla questione.