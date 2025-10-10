Navigabilità del Tevere, Califano (Pd) alza la voce

“Progetto ambizioso ma difficile: serve volontà politica per arrivare al traguardo”

“La navigabilità del Tevere è e rimane un tema centrale. Non possiamo che essere soddisfatti del progetto annunciato dalla Regione Lazio. È però importante che alle parole seguano i fatti” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“La complessità del piano presentato – aggiunge – per via della morfologia del fiume e le difficoltà tecniche, normative e di sostenibilità ambientali sono tali e tante da richiedere una grande volontà di arrivare al risultato, soprattutto se l’obiettivo finale è quello di sfruttare il Tevere anche dal punto di vista della mobilità e non solo sportivo e naturalistico“.

“Va benissimo parlarne, benissimo gettare le basi per questo ambizioso piano ma poi bisogna tirarsi su le maniche e andare dritti alla meta altrimenti rischiamo siano solo frasi buttate al vento” conclude Michela Califano