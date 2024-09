“Music Day Roma-La Fiera del Disco di Roma”, torna la manifestazione dedicata al collezionismo discografico

A disposizione del pubblico oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia

di Dario Nottola

Torna con l’autunno la più importante manifestazione dedicata al collezionismo discografico, con una due giorni piena ospiti di rilievo ed occasioni di incontro e per collezionisti ed amanti della musica. Sabato 28 e domenica 29 settembre è in programma il 42/mo “Music Day Roma-La Fiera del Disco di Roma“.

Dalle 10 alle 19 l’appuntamento, con ingresso gratuito, è all’ Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia. Di spicco l’agenda degli incontri con artisti, per assistere a presentazioni, anche in anteprima, di novità bibliografiche, discografiche e cinematografiche. A disposizione del pubblico oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia su più di 2.500 mq di superficie, dove poter trovare migliaia di vinili, CD e memorabilia anche rari. Tra gli ospiti sabato 28, alle ore 11.30, Cochi Ponzoni con il suo memoir “La versione di Cochi“, che presenterà insieme al co-autore Paolo Crespi, in un incontro moderato dal critico Francesco Lomuscio. Per l’occasione l’etichetta discografica Beat Records Company proporrà in esclusiva alcuni cd con le musiche delle pellicole che hanno visto protagonista l’attore milanese.

Alle 16 il Maestro Walter Rizzati presenterà la ristampa su vinile colorato 180 grammi della colonna sonora del film “Io sto con gli ippopotami” con Bud Spencer. Domenica 29, alle 11.30, la presentazione del volume “Tutto (o quasi) Alberto Sordi” con gli autori Alberto Pallotta e Andrea Pergolari e il disegnatore e autore satirico Stefano Disegni. Un testo che ricostruisce come un puzzle un ritratto meno consueto dell’attore, nei rapporti con il cinema, il teatro, la radio, la tv, i registi, i colleghi, le donne, la famiglia, i tanti progetti non realizzati. Alle 16 l’incontro con Simona Bencini (Dirotta su Cuba), moderato dal conduttore radiofonico e critico musicale Paolo Tocco.