Mercoledì 22 ottobre Consiglio Comunale Straordinario: focus sulla vertenza dei lavoratori ex Alitalia

All’ordine del giorno la discussione sulla situazione dei lavoratori in CIGS

Convocazione del Consiglio Comunale Straordinario. Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica e sessione straordinaria per il giorno 22 ottobre 2025, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno: Discussione in merito alla situazione dei lavoratori ex Alitalia in CIGS.