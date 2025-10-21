Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 21 Ottobre 2025

Mercoledì 22 ottobre Consiglio Comunale Straordinario: focus sulla vertenza dei lavoratori ex Alitalia

All’ordine del giorno la discussione sulla situazione dei lavoratori in CIGS

 

 

Convocazione del Consiglio Comunale Straordinario. Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica e sessione straordinaria per il giorno 22 ottobre 2025, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno: Discussione in merito alla situazione dei lavoratori ex Alitalia in CIGS.

 

 

 

