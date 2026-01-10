Mareggiata sul litorale romano: nessun danno segnalato sul territorio

Situazione sotto controllo dopo il picco notturno

Non ha provocato, a una prima verifica, danni a strutture balneari o nuova erosione di arenile la mareggiata che da ieri sta colpendo il litorale romano. Risultava ancora intensa nella tarda mattinata, dopo aver toccato il picco alle 05, con circa 3 metri: dal primo pomeriggio, è la previsione meteo marina, le onde scenderanno progressivamente di forza.

A Fiumicino tracce della mareggiata sono state evidenziate per lo più dai grandi tronchi e da tanti detriti e rifiuti, tra canne, plastiche, ecc., trascinati sulle spiagge dalla corrente e sulle scogliere alla foce del Tevere. Parzialmente allagato il piazzale prima del vecchio faro, ma senza problemi di viabilità.

A Fregene, mentre su oltre 800 metri di litorale sud la diga soffolta, già completata, fornisce relativa protezione, timori c’erano per la zona centrale, colpita da erosione: l’acqua si è spinta a ridosso delle scogliere ma non si sono registrate, al momento, problematiche. Un arbusto è caduto, per il forte vento, la scorsa notte nella zona di Torrimpietra.