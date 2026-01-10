Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 10 Gennaio 2026

Mareggiata sul litorale romano: nessun danno segnalato sul territorio

Situazione sotto controllo dopo il picco notturno

 

Non ha provocato, a una prima verifica, danni a strutture balneari o nuova erosione di arenile la mareggiata che da ieri sta colpendo il litorale romano. Risultava ancora intensa nella tarda mattinata, dopo aver toccato il picco alle 05, con circa 3 metri: dal primo pomeriggio, è la previsione meteo marina, le onde scenderanno progressivamente di forza.

 

 

A Fiumicino tracce della mareggiata sono state evidenziate per lo più dai grandi tronchi e da tanti detriti e rifiuti, tra canne, plastiche, ecc., trascinati sulle spiagge dalla corrente e sulle scogliere alla foce del Tevere. Parzialmente allagato il piazzale prima del vecchio faro, ma senza problemi di viabilità.

 

Fregene

A Fregene, mentre su oltre 800 metri di litorale sud la diga soffolta, già completata, fornisce relativa protezione, timori c’erano per la zona centrale, colpita da erosione: l’acqua si è spinta a ridosso delle scogliere ma non si sono registrate, al momento, problematiche. Un arbusto è caduto, per il forte vento, la scorsa notte nella zona di Torrimpietra.

 

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Sport

Calcio, l’Ostiamare prepara la sfida con la Maceratese e acquista il bomber Federico Cardella

sabato, 10 Gennaio 2026
Focus

Al PalaTorrino torna lo spettacolo del wrestling con la RWA New Era

sabato, 10 Gennaio 2026
Articoli

Mareggiata sul litorale romano: nessun danno segnalato sul territorio

sabato, 10 Gennaio 2026
Cronaca

Lavori fermata Pigneto: modifiche alla circolazione dei treni regionali, anche FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto

venerdì, 9 Gennaio 2026
Cronaca

Mareggiata sul litorale romano, previste onde fino a 3,5 metri

venerdì, 9 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci