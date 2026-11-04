Luca Pezzetta fa il bis a Milano: il nuovo Futura anche senza glutine

Il secondo indirizzo in via Gaudenzio Ferrari 1 affianca alla tonda romana una proposta senza glutine e un banco bar dedicato alla mixology

di Dario Nottola

A distanza di un anno dal debutto all’Isola e con una risposta di pubblico in continua ascesa, il maestro lievitista di Fiumicino ha inaugurato un secondo locale milanese in zona corso Genova, in via Gaudenzio Ferrari 1. Il nuovo indirizzo introduce una linea senza glutine con cucina e forno dedicati, affiancando alla tonda stesa a mattarello un bancone bar per cocktail d’autore e servizio dopocena.

L’ottimo riscontro registrato nel quartiere Isola ha portato il pizzaiolo di Fiumicino ad ampliare il progetto, rispondendo alle richieste della clientela con due importanti novità: una proposta interamente senza glutine e una drink list dedicata alla mixology. La nuova insegna porta così nel quadrante sud-ovest della metropoli la celebre pizza stesa a mattarello da centosessanta grammi, sottile e friabile, affiancata da un forno separato, dedicato esclusivamente alla produzione senza glutine. Un’offerta impreziosita da una proposta serale strutturata attorno a dieci sedute al banco bar con servizio di miscelazione professionale, formula studiata per accompagnare il rito dell’aperitivo e prolungare le ordinazioni fino alla mezzanotte.

La decisione di avviare un secondo punto vendita a Milano nasce dall’ottimo riscontro di pubblico registrato sin dall’apertura del primo locale di via Borsieri, nell’ottobre 2025: “Milano ci ha accolto molto bene fin dal primo giorno e i numeri ci hanno confermato che c’era spazio per crescere. Abbiamo scelto di investire in un quartiere in forte trasformazione, che sta diventando un punto di riferimento per la ristorazione cittadina. Con questa seconda apertura vogliamo raggiungere un pubblico ancora più ampio e compiere un ulteriore passo avanti nella nostra proposta gastronomica, introducendo finalmente anche il senza glutine, una richiesta che abbiamo ricevuto spesso dai nostri clienti”, racconta Luca Pezzetta.

Il cuore della proposta resta la tonda romana stesa a mattarello, che ha reso Luca Pezzetta uno dei pizzaioli più apprezzati e conosciuti di Roma e provincia. A confermarne il percorso sono i riconoscimenti delle principali guide di settore: il Gambero Rosso, che da anni assegna i Tre Spicchi a Pizzeria Clementina e ha recentemente premiato Futura Milano con Due Spicchi, e 50 Top Pizza Italia, che vede Luca Pezzetta al 14° posto della classifica nazionale, primo rappresentante della pizza romana in classifica. Un risultato che conferma il ruolo di Pezzetta nella valorizzazione della tradizione romana della pizza.