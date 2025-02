Viabilità Fiumicino, perché non fare il senso unico su via delle Conchiglie?

“Un mio piccolo suggerimento per non essere prigionieri della via dove abitiamo”

Buongiorno sono una cittadina residente su via delle Conchiglie, da quando vivo qui ho sempre avuto in mente una domanda “Perché non fare il senso unico?”, è una via molto trafficata, stretta e diventa molto difficile parcheggiare.

Più di una volta abbiamo trovato gli specchietti delle macchine rotti, proprio perché essendo stretta e a doppio senso non c’è spazio anche per il parcheggio.

Poi ora con le nuove abitazioni, quando passano i mezzi per i rifiui e trovano un intoppo siamo prigionieri della nostra via. La parallela è via F. Raffaele e anche quella non è da meno, l’ideale sarebbe una andata e una ritorno. Un piccolo suggerimento. Grazie per aver ascoltato una cittadina.

Lettera inviata da: Adriana M.

