Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 7 Ottobre 2026

Via Redipuglia, sicurezza al limite: “È solo questione di tempo prima di una tragedia”

Tra auto che sfrecciano per evitare le code di via della Scafa, assenza di marciapiedi, illuminazione fuori uso e scarsa segnaletica, i residenti chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza la strada

 

Gentile Redazione, scrivo per denunciare la situazione di sicurezza, o meglio di mancanza della stessa, della strada di via Redipuglia.

 

Essendo la complanare di via della Scafa ed essendo priva di marciapiedi e nella quasi totalità della sua estensione impossibile da percorrere da due auto contemporaneamente, purtroppo la situazione è ormai al limite del tollerabile.

 

Mentre l’Amministrazione fantastica su una Fiumicino priva di traffico, la perenne e insopportabile congestione di via della Scafa crea il fenomeno della Formula 1 dei soliti furbi che cercano di scavalcare le code. Ovviamente chi abita lungo la strada vive ostaggio di questa situazione.

 

Neanche a volerlo dire, l’illuminazione di recente installazione non solo è abbondantemente coperta dalla vegetazione mai potata, ma è già completamente fuori uso su via Monte Cengio, traversa pericolosissima che collega la zona alle prime fermate del bus e all’incrocio con via Trincea delle Frasche e in cui le macchine finiscono costantemente dentro il canale a causa del buio e della mancanza di segnaletica.

 

Vorrei dare visibilità a questa problematica in quanto è solo una questione di tempo prima che avvenga una tragedia.

 

Di promesse di intervento ne sono state fatte a dozzine, sempre disattese. La situazione sarebbe risolvibile con manutenzione all’illuminazione e dei semplici dossi che possono salvare la vita di cittadini residenti che pagano le tasse come tutti gli altri e le cui vite non possono essere considerate di serie B.

 

Lettera inviata da: Laura L.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Via Redipuglia
Articoli correlati
Lettere

Via Redipuglia, sicurezza al limite: "È solo questione di tempo prima di una tragedia"

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Focus

Medicina e ricerca scientifica, a Fiumicino un confronto tra esperti, informazione e prevenzione

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Cronaca

Il nuovo piano del Tpl di Fiumicino non piace ai sindacati e ai consiglieri del centrosinistra

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Articoli

Comitato FuoriPISTA, "Dibattito Pubblico sullo sviluppo dell'Aeroporto: di che si tratta?"

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Focus

Testa di Lepre celebra San Francesco con il teatro multimediale di Agostino De Angelis

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci