Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 29 Settembre 2025

Via Monte Cadria, urgente la sistemazione del manto stradale

La strada versa in una situazione di degrado ed abbandono totale

 

Vorrei segnalare la situazione relativa alla strada via Monte Cadria, che versa in una situazione di degrado ed abbandono totale.

 

 

La strada è piena di vere e proprie voragini rendendo impossibile il transito di ogni tipo di veicolo e veramente pericolosa cosa bisogna fare per far in modo che venga sistemato il manto stradale? Si deve aspettare che succeda qualche disgrazia?

 

Lettera inviata da: Alessandro D. C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
