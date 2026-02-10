Via Giuseppe Oblach, cinque anni di attesa: residenti chiedono interventi urgenti

Sollecitato un contatto con l’Assessore ai Lavori Pubblici per conoscere tempi e progetti di sistemazione

Buongiorno, nel mese di aprile 2021 vi avevo scritto una lettera per segnalarvi lo stato in cui si trovava via Giuseppe Oblach (Clicca qui).

Si tratta di una strada ormai piena di buche che, durante le piogge, diventa impraticabile, creando problemi alla viabilità, danni alle nostre auto e disagi per le famiglie e i bambini del quartiere. All’epoca avevamo chiesto all’Assessore ai Lavori Pubblici un intervento urgente per risolvere la situazione.

Oggi siamo a febbraio 2026 e, purtroppo, tutto è rimasto esattamente come allora (come mostrano le foto).

Cosa possiamo fare? Sarebbe possibile avere un contatto con l’attuale Assessore ai Lavori Pubblici per sapere se ci sono novità e se è previsto un progetto di sistemazione della strada?

Restiamo in attesa di risposte, nella speranza che qualcuno possa finalmente intervenire per sistemare via Giuseppe Oblach.

