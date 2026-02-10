ASL Roma 3: al via il servizio per le urgenze senologiche “Punto seno”

Un telefono e una mail dedicati, una risposta tempestiva

“Punto Seno” è il nome del nuovo servizio attivato all’interno della UOC Diagnostica per Immagini integrata ospedale territorio della ASL ROMA 3. Si tratta di un progetto ambulatoriale della ASL Roma 3 che nasce con l’obiettivo di fornire un’interfaccia diretta e tempestiva alle pazienti con urgenze senologiche ed è rivolto a pazienti che presentano condizioni cliniche a carattere urgente in ambito senologico come ad esempio il riscontro autopalpatorio di un nodulo mammario, secrezioni dal capezzolo, infiammazioni e ispessimento della cute del seno, anomalie del capezzolo (ulcerazioni, retrazioni, eritemi, desquamazione, discromie, comparsa di croste), anomalie riscontrate in esami effettuati in altra sede.

A disposizione delle utenti c’è il numero telefonico 3336107490 attivo martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11 e mercoledì dalle 15 alle 17 e la mail puntoseno@aslroma3.it dedicata, attraverso la quale ricevere sia un supporto informativo sia, nei casi di effettiva urgenza, un appuntamento con uno specialista radiologo senologo.

Una volta effettuata la telefonata a Punto Seno, le pazienti residenti nel territorio di competenza della ASL Roma 3 in fascia di età di screening (50-74 anni) verranno direttamente indirizzate ad una visita di screening di secondo livello senza necessità di impegnativa. Le pazienti fuori fascia di età e/o non residenti presso la ASL Roma 3 potranno accedere al servizio con impegnativa del proprio medico curante per “prima visita senologica” con priorità B e verranno prenotate in agende dedicate.

“Un progetto che rafforza il nostro quadro di interventi tesi al potenziamento dell’assistenza territoriale. Un chiaro segnale della grande attenzione rivolta alle donne e ai loro bisogni di salute garantendo valutazioni sempre più rapide e risposte qualificate con un’assistenza sempre più vicina, tempestiva ed efficace”, sottolinea Laura Figorilli, Direttore Generale ASL Roma 3.

“E’ un servizio che vede il coinvolgimento di medici specialisti in radiodiagnostica con specifica preparazione in campo senologico, di tecnici sanitari di radiologia medica e di infermieri specializzati, anch’essi già dedicati a tale attività all’interno della nostra unità operativa ed in continuo aggiornamento – spiega Oscar Tommasini, Direttore della UOC Diagnostica per immagini della ASL Roma 3 e Responsabile dello Screening della mammella della ASL Roma 3 – Alle donne verrà garantito un accesso rapido e diretto in caso di urgenze senologiche, situazioni che generano forte impatto emotivo e richiedono tempi certi di valutazione”.

“Questo nuovo servizio ci consentirà di garantire rapidità diagnostica, continuità assistenziale e massima attenzione alla paziente. L’ambulatorio offre accesso tempestivo alla valutazione senologica, assicurando un percorso completo dalla prima visita agli eventuali approfondimenti. Nel tumore della mammella il tempo è un fattore determinante: per questo abbiamo creato un ambulatorio dedicato, dove esperienza clinica e capacità di ascolto procedono di pari passo”, specifica Rossella Rella, Responsabile del I e II Livello dello screening mammografico della ASL Roma 3.

“Si tratta di un luogo dove la donna può contare sulla tempestiva capacità di risposta di fronte a problematiche dal grande impatto emotivo e psicologico, impedendo che possa sentirsi sola in un momento di grande incertezza e vulnerabilità. Per questo è molto importante garantire un accesso rapido e la consapevolezza di una continuità assistenziale, rendendo sempre più saldo il rapporto di fiducia con il sistema sanitario, capace ogni giorno di mettere al centro dell’operatività la persona ancor prima che la patologia”, conclude Alessandro Gisondi, psicologo della equipe della senologia della ASL Roma 3.